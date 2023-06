Brexit: ex negoziatore Barnier, il Regno Unito può tornare in Ue in qualsiasi momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito può invertire la Brexit e ricongiungersi all'Unione europea in qualsiasi momento. Lo ha dichiarato l'ex negoziatore della Brexit, Michel Barnier, che ha specificato che il Regno Unito sa "esattamente" quali sono le condizioni per rientrare nell'Ue e che "la porta è aperta". Barnier ha inoltre criticato la gestione dei colloqui con Bruxelles da parte dell'ex premier Boris Johnson, accusandolo di creare "due anni persi" quando si è trattato delle relazioni Ue-Regno Unito trascinando entrambi in una battaglia legale sul protocollo dell'Irlanda del Nord. Tuttavia, come riporta il quotidiano "The Independent", Barnier ha ribadito che "la porta è sempre aperta". "Lo dico sempre, sia durante la trattativa che dopo, che la porta per rientrare in Ue rimane aperta". (Rel)