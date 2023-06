Siria: Programma alimentare mondiale Onu, aiuti a rischio per 2,5 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni per i diritti umani in Siria hanno messo in guardia sulle disastrose conseguenze che potrebbero scaturire dalla sospensione degli aiuti da parte del Programma alimentare mondiale delle Nazioni unite a partire dal prossimo luglio, che priverebbe 2,5 milioni di persone dei generi di prima necessità. Lo ha riferito il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”, specificando che si tratta di una decisione dovuta alla mancanza di fondi. Solo lo scorso aprile, infatti, il Programma alimentare mondiale ha fornito aiuti umanitari a 5,2 milioni di persone nel Paese, delle quali oltre 35.000 hanno ricevuto un sostegno finanziario del valore complessivo pari a 4,5 milioni di dollari. Misure fondamentali per alleviare la crisi umanitaria nel Paese, se si considera che il paniere dei prezzi ha subito un aumento del 10 per cento nel primo trimestre di quest’anno, raggiungendo la cifra di 511.623 lire siriane, che corrispondono a oltre il quadruplo del salario medio di un insegnante della scuola pubblica, pari a 95.000 lire siriane. (Res)