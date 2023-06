Turkmenistan-Ungheria: in corso colloquio tra presidente Berdimuhamedov e premier Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban, in visita ad Ashgabat, e il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedov, hanno iniziato il loro colloquio, che sarà seguito da incontri tra delegazioni e dalla firma di documenti di cooperazione. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Stato turkmena “Tdh”. Al suo arrivo, ieri, il premier ungherese ha incontrato Gurbanguly Berdimuhamedov (padre di Serdar), presidente del Consiglio del popolo del Turkmenistan (l’autorità suprema costituzionale), con cui ha scambiato opinioni sullo stato attuale e le prospettive delle relazioni bilaterali e su questioni di comune interesse. Particolare attenzione è stata posta su alcuni temi: la consultazione tra i ministeri degli Esteri e il coordinamento nell’arena internazionale; la cooperazione economica, soprattutto in ambito energetico, commerciale, industriale e agricolo; le infrastrutture e i trasporti; la sanità e i farmaci, per i quali è stata ipotizzata una produzione congiunta. La delegazione ungherese comprende il ministro degli Esteri Peter Szijjarto, il ministro della Cultura Janos Csak, il ministro dell’Energia Csaba Lantos e quello dello Sviluppo economico Marton Nagy.(Res)