© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la seconda notte al Policlinico Gemelli di Roma è trascorsa in tranquillità per Papa Francesco. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana. Il Santo Padre mercoledì scorso si è sottoposto ad un intervento chirurgico all’addome. Secondo quanto riferito con una nota diramata nella serata di ieri, il decorso operatorio procede in maniera regolare.(Civ)