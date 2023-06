Mozambico: Pouyanné (TotalEnergies) a "Nova", a Cabo Delgado situazione "accettabile" ma "non decidiamo da soli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies lavora per riavviare il progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) interrotto a Cabo Delgado nel 2021 a causa delle incursioni jihadiste ma il gruppo “non decide da solo” e “prende il tempo di preparare” la ripresa. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Patrick Pouyanné, amministratore delegato di TotalEnergies, a margine del Forum internazionale di Astana (Aif) dov’è stato oggi ospite in una sessione-intervista a lui dedicata. “Il nostro parere è che dal punto di vista della sicurezza la situazione è accettabile, pensiamo che il progetto possa ripartire e stiamo lavorando con le imprese partner per riprenderlo”, ha detto Pouyanné, ricordando che il gruppo “ha presentato un rapporto” sul contesto “che è stato apprezzato”, ma lasciando intendere che la riapertura delle operazioni non è ancora effettiva. “Ogni cosa a suo tempo, ci prendiamo il tempo di preparare la ripresa”, ha detto il leader di TotalEnergies. Di recente il governo mozambicano del presidente Filipe Nyusi ha esortato la società francese a riavviare il progetto da 20 miliardi di dollari, dicendosi convinto che questo possa ripartire senza rischi. "L'ambiente di lavoro e la sicurezza nel nord del Mozambico consentono a TotalEnergies di riprendere le sue attività in qualsiasi momento", ha detto Nyusi parlando ad una conferenza mineraria ed energetica di Maputo, sottolineando che il Mozambico intende approfittare degli attuali prezzi elevati del Gnl e della spinta internazionale a promuovere l'uso di fonti di energia più pulite. (segue) (Res)