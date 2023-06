Mozambico: Pouyanné (TotalEnergies) a "Nova", a Cabo Delgado situazione "accettabile" ma "non decidiamo da soli" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la portavoce della compagnia Stephanie Platat, tuttavia, "il riavvio è una decisione di Mozambique Lng e non di TotalEnergies, che possiede solo il 26,5 per cento del progetto". Platat ha sottolineato che "dato il contesto, la decisione dovrà essere unanime" e che da questo punto di vista "la posizione di TotalEnergies è che sia opportuno prendersi il tempo necessario per avere le garanzie attese prima di considerare un possibile riavvio". "La decisione di riavviare il progetto dipendeva dalle garanzie di sicurezza e diritti umani a Cabo Delgado e da una visione chiara dei costi del progetto dopo un'interruzione di oltre due anni, che devono essere mantenuti e non aumentati", ha aggiunto la portavoce. La provincia settentrionale di Cabo Delgado è in preda dal 2017 ad un'insurrezione jihadista che ha provocato migliaia di vittime e sfollato, bloccando a causa dell'insicurezza investimenti miliardari come quello di Total. La compagnia petrolifera francese ha acquistato una partecipazione operativa nel progetto Mozambique Lng per 3,9 miliardi di dollari nel 2019. I ritardi nel progetto avevano indotto il Fondo monetario internazionale a ridimensionare le sue previsioni di crescita economica per la nazione. (Res)