Spagna: governo introdurrà compensazione impronta di carbonio in gare stradali

- Il ministero dei Trasporti spagnolo intende includere gli obiettivi di mitigazione e compensazione dell'impronta di carbonio nei documenti di gara di appalto e manutenzione delle strade. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la Direzione generale delle strade utilizzerà questa stima come uno dei criteri di valutazione e richiederà all'azienda vincitrice di presentare un piano entro i primi sei mesi di esecuzione del contratto, con le misure da adottare per ridurre le emissioni o compensarle. L'obiettivo finale è quello di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio, salvaguardando altre priorità come la corretta manutenzione e la sicurezza. L'attività muove circa 1,5 miliardi all'anno di investimenti da parte del solo governo centrale e genera attività tra i grandi gruppi infrastrutturali e altri a carattere regionale. La sua impronta di carbonio è stata stimata in 71.650 tonnellate di CO2 all'anno. Un'attività di manutenzione e gestione delle strade più rispettosa dell'ambiente è legata a molteplici fattori: il risparmio energetico nell'illuminazione, la riduzione del carico sui veicoli che forniscono i diversi servizi, l'elettrificazione delle flotte, il consumo energetico nell'estrazione dei flussi e nella produzione di salamoia o l'ottimizzazione dei percorsi nei lavori di manutenzione, tra gli altri.(Spm)