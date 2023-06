Romania: via libera del governo a memorandum su incrementi salariali insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha dato il via libera al memorandum relativo all’aumento degli stipendi per gli insegnanti, in vista della futura riforma salariale. Lo riferisce il portale d'informazione "G4media". La decisione dell’esecutivo di Bucarest è stata presa a seguito dei colloqui con i sindacati, nel contesto dello sciopero generale iniziato nel settore dell’istruzione lo scorso 22 maggio. Le associazioni di categoria hanno tuttavia ritenuto la proposta insoddisfacente, annunciando la prosecuzione dello sciopero generale e una nuova manifestazione di protesta a Bucarest. In questo quadro, la ministra dell’Istruzione, Ligia Deca, ha reso noto che gli esami di maturità si terranno dal 14 al 23 giugno.(Rob)