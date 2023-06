Difesa: Crosetto, divisa dei Carabinieri ispira sicurezza e senso di protezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Ognuno di noi vede nella divisa dei Carabinieri qualcosa di comune, che da sicurezza e fa sentire protetti. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla cerimonia del 209mo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. “Questo dipende dal lavoro fatto” da centinaia di migliaia di carabinieri “di cui non sappiamo il nome”, in tutta Italia. Il ministro ha ricordato coloro che sono caduti nell’adempimento del dovere. In Kosovo e Serbia grazie ai valori dei Carabinieri “possiamo parlare ai governi come amici”, perché in quei luoghi è stato seminato “il rispetto per quell’uniforme”. (Res)