Kosovo: serbi del nord radunati davanti ai municipi, notte senza incidenti

- Gli abitanti serbi del nord del Kosovo si sono radunati anche stamane davanti alle sedi dei comuni di Zvecan, Zubin Potok e Leposavic per protestare contro l’elezione dei sindaci di etnia albanese. Secondo quanto riferisce la stampa serba, la notte è trascorsa senza incidenti. Negli edifici municipali sono ancora presenti gli agenti della polizia kosovara, comprese le unità speciali (Rosu), nonostante gli appelli della parte serba e della comunità internazionale a favore di un loro ritiro dall’area, per evitare di aumentare le tensioni che sono già sfociate in disordini e scontri nei giorni scorsi. Sono presenti nei comuni del nord anche i militari della missione Nato in Kosovo (Kfor), che monitorano la situazione per garantire la sicurezza degli abitanti.(Alt)