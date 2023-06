Serbia-India: Vucic riceve Murmu, grazie per sostegno all'integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è grata all'India per il sostegno alla sua integrità territoriale e orgogliosa della tradizionale amicizia tra i due Paesi. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic nell'incontro con l'omologa indiana Droupadi Murma, in visita nel Paese balcanico. Lo riporta la stampa locale. La Serbia è il secondo Paese che la presidente Murmu visita da quando è entrata in carica nel luglio dello scorso anno. "È un grande onore per me avere l'opportunità e il privilegio di ospitarla a Belgrado, questa è la prima visita (di un capo dello Stato indiano) dopo più di mezzo secolo", ha affermato Vucic all'arrivo di Murmu al Palazzo Serbia. "Grazie per aver sostenuto l'integrità territoriale della Serbia e per aver rispettato le norme del diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. La Serbia tratterà l'India allo stesso modo", ha sottolineato ancora il presidente serbo a proposito del non riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell’India.(Seb)