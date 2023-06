Kosovo: premier Albania inoltra a Macron e Scholz bozza per l'Associazione dei comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Albania, Edi Rama, ha inoltrato al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, un progetto per la formazione di un'Associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo. Lo ha reso noto lo stesso Rama in una conferenza stampa oggi a Tirana. "È una bozza elaborata da tempo da esperti Usa ed europei di alto livello, che è stata fatta nel caso in cui questo giorno fosse arrivato”, ha detto Rama aggiungendo che si tratta di un documento riservato, “che indubbiamente non pretende di essere la soluzione ideale, ma di altissimo livello internazionale che tiene conto di tutte le ragioni che portano alla creazione dell'Associazione”. La creazione dell'Associazione dei comuni serbi in Kosovo, secondo Rama, “è la chiave per aprire finalmente le porte” all'affermazione internazionale della Repubblica del Kosovo, perché spianerebbe la strada al riconoscimento “da parte di tutti”, all’approdo nelle Nazioni Unite e in tutte le sedi internazionali, ed infine al mutuo riconoscimento con la Serbia. (segue) (Alt)