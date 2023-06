Usa: repubblicani e democratici reagiscono all'incriminazione di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti di primo piano dei partiti Repubblicano e Democratico hanno reagito alla notizia dell'incriminazione dell'ex presidente Donald Trump al termine dell'indagine sui documenti riservati custoditi nella sua residenza di Mar-a-Lago. L'annuncio dell'incriminazione di Trump, da parte del diretto interessato ha suscitato una condanna quasi unanime da parte del fronte repubblicano, e persino dagli avversari di Trump alle primarie repubblicane per le prossime elezioni presidenziali. Il suo principale rivale, il governatore della Florida Ron DeSantis, ha dichiarato che l'incriminazione dimostra "l'uso delle autorità federali come arma" da parte dei Democratici. "Si tratta di una minaccia mortale per la società libera. Abbiamo assistito per anni a una applicazione iniqua della legge sulla base dell'affiliazione politica", ha scritto il governatore su Twitter, che si è chiesto perché il dipartimento di Giustizia sia "così rigoroso nel perseguire Trump, e così passivo nei confronti di Hillary (Clinton) e Hunter (Biden)". Contro l'incriminazione di Trump si era espresso solo mercoledì anche l'ex vicepresidente Usa Mike Pence, che aveva paventato un ulteriore aumento della conflittualità politica negli Stati Uniti. Tra i repubblicani che hanno già contestato pubblicamente l'incriminazione dell'ex presidente figura anche il presidente della Camera Kevin McCarthy, che ha parlato di un atto "sconsiderato", e puntato l'indice contro il presidente Joe Biden, che "ha trattenuto documenti riservati per decenni". (segue) (Was)