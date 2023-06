Giappone: l'imperatore Naruhito festeggia 30 anni di matrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imperatore del Giappone Naruhito e l'imperatrice Masako hanno celebrato oggi il 30mo anniversario del loro matrimonio. In un comunicato diffuso dall'Agenzia della casa imperiale, i coniugi si dicono "profondamente emozionati" e "profondamente grati per aver potuto vivere tante esperienze assieme ed essere giunti così lontani aiutandoci a vicenda e condividendo gioie e dolori, grazie al sostegno di molte persone". Nel comunicato, l'imperatore e l'imperatrice riflettono anche sugli ultimi anni segnati dalla pandemia di Covid-19, e sottolineano l'importanza per la famiglia imperiale di "condividere le gioie e i dolori dei cittadini". L'imperatore Naruhito, oggi 63enne, è asceso al trono a maggio 2019 dopo l'abdicazione dell'imperatore emerito Akihito, La coppia imperiale ha una sola figlia, la principessa Aiko, oggi 21enne. (Git)