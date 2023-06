Giordania: deputata Usa, relazioni tra Amman e Washington “molto importanti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Giordania e gli Stati Uniti (Usa) sono “molto importanti” e Amman svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei luoghi di culto di Gerusalemme. Lo ha dichiarato ieri la deputata democratica statunitense, ex presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, in un’intervista all’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”, durante una visita ad Amman. Pelosi, inoltre, pur ribadendo il sostegno di Washington allo Stato di Israele, ha affermato la posizione favorevole degli Usa alla soluzione dei due Stati, ritenendola la più adatta a garantire la sicurezza e la libertà di tutte le parti coinvolte. Sempre a proposito di Israele, la deputata democratica, ferma sostenitrice del diritto all’autodeterminazione dei popoli, ha dichiarato che spetta a Tel Aviv prendere una decisione riguardo la pace e in favore di una forma di Stato democratico. Per quanto concerne la Siria, invece, Pelosi ha sottolineato che Damasco dovrebbe compiere dei passi “in cambio” del suo reintegro nella Lega araba, in particolare nell’impegno per sgominare le bande di trafficanti di stupefacenti nella regione. Inoltre, la ex presidente della Camera dei rappresentanti Usa ha lanciato un appello affinché si trovi una soluzione che garantisca il “rientro sicuro” dei rifugiati siriani, “offrendo loro opportunità di lavoro, assicurando la restituzione dei beni ed esentandoli dall’obbligo di servizio militare”, nei casi in cui quest’ultimo sia rimasto in sospeso. (Res)