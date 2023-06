Kazakhstan: ministro Energia, lavoriamo per la sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan lavora per la sicurezza energetica, un settore che in questo momento è al centro di molte sfide ed in relazione al quale esiste un vero “rischio politico”. Lo ha detto il ministro dell’ Energia kazhako Almasadam Satkaliyev, intervenuto oggi al Forum internazionale di Astana (Aif) nel panel “Ripensare la sicurezza energetica”. “In questo momento il mercato energetico è al centro di molte sfide, c’è un rischio e un impatto reale” sul quotidiano delle persone, ha osservato il ministro, che invita a “non sottostimare” i costi energetici e invita a sostenere una strategia di investimenti, per “accedere in modo diretto alle opportunità ed al cambiamento”. (Res)