Giappone: governo annuncia nuove linea guida per l'assistenza allo sviluppo

- Il governo del Giappone si è impegnato oggi a fornire assistenza ufficiale allo sviluppo "su offerta", senza attendere richieste esplicite da parte dei Paesi beneficiari. L'annuncio rientra nelle misure assunte da Tokyo assieme ai Paesi del G7 per tentare di limitare la crescente influenza della Cina nel cosiddetto Sud globale. Il governo giapponese intende assumere un approccio più proattivo al tradizionale concetto di aiuto "su richiesta". Il governo ha aggiornato per la prima volta dal 2015 le linee guida relative all'assistenza ufficiale allo sviluppo, definita come "uno dei più importanti strumenti diplomatici" a disposizione del Paese. Nel documento, Tokyo si impegna a sostenere i Paesi in via di sviluppo sulla base di "inclusività, trasparenza ed equità", senza ricorrere a "trappole del debito o coercizione economica", che il G7 imputa alla Cina. Il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha dichiarato oggi che la cooperazione allo sviluppo è "significativa" per l'edificazione di una comunità internazionale prospera sorretta da "un ordine globale libero e aperto".(Git)