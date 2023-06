Energia: ministro saudita, interconnessione elettrica è garanzia di sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per l’interconnessione elettrica tra l’Iraq e i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), in particolare con l’Arabia Saudita, sarà un sostegno alla rete elettrica di Baghdad, ma soprattutto una garanzia di sicurezza energetica regionale. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, ieri, in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà di Riad “Al Arabiya”, a margine della riunione dell’organizzazione Opec+ (che comprende i membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e un’altra decina di Stati partner, tra i quali la Russia), a Vienna. Il ministro saudita, infatti, ha spiegato che il progetto di interconnessione elettrica procurerà dei “vantaggi economici tangibili”, definendolo “un sogno divenuto realtà”. Quanto alla recente decisione di Riad di aumentare i tagli alla produzione di petrolio, Abdulaziz bin Salman ha precisato che si è trattato di “una precauzione” e che il Regno “non ha complessi riguardo le speculazione sui mercati petroliferi”. “Tutti i Paesi hanno concordato di ridurre la produzione e nessuno è stato obbligato a farlo”, ha aggiunto. Il mercato petrolifero, secondo il ministro saudita, aveva bisogno di rassicurazioni e di misure per prevenire l’instabilità, dal momento che “non abbiamo alcun interesse a provocare variazioni continue, né a breve, né a lungo termine”. Del resto, ha ricordato, esistono organismi indipendenti che opereranno di concerto con i Paesi dell’Opec+ per garantire la diffusione di dati certi sulla produzione di petrolio, per rassicurare i mercati. (Res)