Ucraina: crollo diga Nova Kakhovka, Usa forniranno assistenza finanziaria per tre mesi

- L'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti (Usaid) fornirà assistenza finanziaria alle vittime ucraine del collasso della diga di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson, per un periodo di tre mesi. L'agenzia federale statunitense ha annunciato tramite una nota che 22,5 milioni di grivnie (circa 608mila dollari) in contanti verranno distribuiti "tra più di mille famiglie interessate dall'inondazione". Ogni famiglia riceverà 2.200 grivnie (60 dollari) a persona per tre mesi, sino a un totale di cinque persone per famiglia. L'Usaid ha sottolineato inoltre che il suo personale in Ucraina si è mobilitato immediatamente per prestare assistenza nelle aree colpite dall'inondazione seguita al crollo della diga: sinora l'agenzia ha fornito acqua potabile a più di 14mila persone e pasti caldi a 7mila persone nelle città di Kherson e Mikolaiv. (Was)