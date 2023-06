Arabia Saudita: Cina partner importante, ma relazioni con gli Usa non sono in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è un partner importante per l’Arabia Saudita e per i Paesi della regione, ma ciò non significa che le relazioni di Riad con gli Usa, soprattutto a livello militare e di sicurezza, siano in discussione. Del resto, la cooperazione tra i due Paesi riguarda questioni cruciali per il Medio Oriente, non da ultimo la guerra in Yemen. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo Usa, Antony Blinken, a margine della riunione della Coalizione globale per combattere lo Stato islamico (Coalizione globale anti-Daesh). Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, il ministro saudita ha osservato che “tutti possiamo avere partenariati multilaterali e molteplici impegni, tanto che anche gli Usa lo fanno in molti casi”. Quanto alla questione palestinese, per Faisal bin Farhan è necessario che sia affrontata con urgenza, a prescindere da un’eventuale normalizzazione tra Riad e Tel Aviv, che sarebbe nell’interesse di tutta la regione. Per quanto riguarda il Sudan, invece, il ministro saudita ha precisato che Riad si sta adoperando di concerto con i Paesi africani per combattere il fenomeno del terrorismo nel continente. Infine, Faisal bin Farhan ha ribadito l’urgenza di risolvere la grave crisi umanitaria in Siria, spiegando che è significativo a tal fine il dialogo con Damasco. (Res)