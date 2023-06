Ucraina: "Politico", la Casa Bianca "osserva ansiosamente" gli sviluppo della controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca sta "osservando ansiosamente" gli sviluppi dell'offensiva intrapresa questa settimana dalle forze armate ucraine per tentare di riconquistare i territori occupati dalla Russia. Lo scrive il sito web d'informazione "Politico", che cita "alti funzionari" dell'amministrazione secondo cui dal successo della controffensiva dipende ormai "la reputazione" del presidente Joe Biden. Se gli ucraini avranno la meglio, "gli aiuti militari ed economici occidentali continueranno a fluire". Se però la controffensiva si arresterà o mancherà le aspettative di cui gli stessi Paesi occidentali l'hanno caricata negli ultimi mesi, "torneranno a intensificarsi le richieste per una soluzione diplomatica", e la Casa Bianca vedrà minacciato il sostegno unitario dell'Occidente alla prosecuzione del conflitto, che l'amministrazione Biden ritiene "uno dei suoi successi internazionali distintivi". Secondo "Politico", i 16 mesi di conflitto hanno visto alternarsi per l'Ucraina successi e insuccessi, ma le vaste operazioni militari intraprese questa settimana hanno per Washington un'importanza unica, anche per effetto delle circostanze interne negli Stati Uniti: il superamento della crisi del bilancio federale ha infatti pienamente riacceso i riflettori sul conflitto, e gli Usa stanno già entrando di fatto nella campagna per le elezioni presidenziali 2024. (segue) (Was)