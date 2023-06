Ucraina: "Politico", la Casa Bianca "osserva ansiosamente" gli sviluppo della controffensiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A preoccupare Washington, scrive "Politico", sono anche le crescenti difficoltà nel controllare le azioni e le iniziative dell'Ucraina, come dimostrato dai recenti attacchi sul territorio della Federazione Russa, che avrebbero portato a "severi ammonimenti privati attraverso i canali diplomatici ufficiosi": i funzionari Usa "ritengono che Kiev (...) sia responsabile dell'attacco coi droni contro il Cremlino e degli attentati dinamitardi che hanno ucciso noti blogger russi favorevoli alla guerra e la figlia del nazionalista russo" Alexandr Durgin, Daria Durgina. Questa settimana, la "Washington Post" ha riferito che l'intelligence Usa disponeva di indicazioni della volontà del governo ucraino di sabotare il gasdotto Nord Stream, fatto esplodere lo scorso anno: un altro atto che gli Stati Uniti faticano a conciliare sul piano dell'immagine con la natura puramente autodifensiva dello sforzo bellico di Kiev. Pubblicamente - scrive "Politico" - il presidente Biden ha ribadito anche ieri l'intenzione di sostenere l'Ucraina "per tutto il tempo necessario", e l'amministrazione presidenziale "è fiduciosa della storia che potrà raccontare ai leader stranieri in visita a Washington e a Vilnius", dove il mese prossimo si terrà il prossimo vertice della Nato. (Was)