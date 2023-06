Qatar-Francia: colloquio tra primo ministro e ministra Esteri su “questioni regionali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, ha discusso con la ministra degli Esteri della Francia, Catherine Colonna, di diverse “questioni regionali importanti”, in particolare della situazione attuale in Palestina, Siria e Libano. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. Durante una conferenza stampa a Doha, Al Thani ha ribadito il sostegno del Qatar a qualunque iniziativa abbia l’obiettivo di trovare una soluzione permanente ed esaustiva alla crisi siriana, precisando di “non aver preso alcuna posizione contro la Siria” e che “il problema è il rapporto con il regime che la governa”. Il premier qatariota, inoltre, ha sottolineato l’importanza di trovare una soluzione anche per la questione israelo-palestinese, che consenta di fondare uno Stato indipendente di Palestina nei confini del 1967 e di porre fine alle “violazioni israeliane ai danni del popolo palestinese”. Al Thani, infine ha annunciato che Doha sta collaborando con Parigi per risolvere lo stallo politico in Libano e favorire la stabilità e la sicurezza nel Paese. I risultati della cooperazione tra Qatar e Francia, del resto, si sono visti lo scorso anno nelle trattative che hanno portato alla stipula, nell’agosto 2022, di un accordo tra il governo di transizione del Ciad e 43 formazioni politiche e militari. Da parte sua, la ministra degli Esteri francese ha affermato che Parigi sostiene la soluzione dei due Stati per la soluzione del conflitto israelo-palestinese, elogiando il ruolo di Doha nei negoziati per il cessate il fuoco dopo gli ultimi scontri. Quanto alla Siria, Colonna ha espresso le perplessità francesi sul reintegro di Damasco nella Lega araba senza che vi siano “impegni corrispondenti”, ricordando che il Paese “non ha adempiuto ad alcuna condizione posta dalla comunità internazionale”. “La decisione della Lega araba di reintegrare la Siria è una decisione sovrana, ma gratuita” ha aggiunto in un’intervista ad “Al Jazeera”, “c’era la possibilità di esercitare pressioni sul regime, ma è accaduto l’opposto”. (Res)