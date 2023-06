Emirati Arabi Uniti: ministro Energia al Mazrouei, il nemico della transizione non è il petrolio, serve equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella “lotta” per la transizione energetica non dobbiamo sbagliare nemico ma garantire l’equilibrio fra sicurezza, equità e sostenibilità. Ne è convinto il ministro dell’Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti, Suhail al Mazrouei, intervenuto oggi al Forum internazionale di Astana (Aif) nel panel “Ripensare la sicurezza energetica”. “Dobbiamo combattere il nemico giusto ed il nemico non è il petrolio”, ha detto al Mazrouei, che invita a perseguire l’ottimizzazione dei tre aspetti che fanno parte della sfida dell’energia oggi. “Il trilemma energetico include sicurezza, sostenibilità ma anche convenienza, dobbiamo investire nelle tecnologie giuste per garantire tutti e tre gli aspetti, senza i quali l’obiettivo non si può considerare raggiunto”, ha detto il ministro emiratino, sostenitore di una politica di diversificazione delle fonti e di riduzione della dipendenza. Per al Mazrouei il primo passo è ridurre i consumi, come individui e come Paesi, e diversificare rapidamente il mix energetico convogliando gli sforzi verso forme di energia più pulite. (Res)