Usa: Pentagono smentisce indiscrezioni di stampa su centro di spionaggio cinese a Cuba

- Il dipartimento della Difesa Usa ha smentito le indiscrezioni del quotidiano “Wall Street Journal” in merito a un'intesa segreta tra la Cina e Cuba per la realizzazione di un centro di spionaggio elettronico sull'isola. "Posso dirvi sulla base delle informazioni di cui disponiamo che (le indiscrezioni) non sono accurate, che non siamo a conoscenza dello sviluppo da parte della Cina e di Cuba di un nuovo tipo di stazione di spionaggio", ha dichiarato il portavoce del Pentagono, generale di brigata Patrick Ryder. Il portavoce ha aggiunto che gli Stati Uniti "monitorano costantemente" le relazioni tra Pechino e L'Avana. (segue) (Was)