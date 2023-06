Usa: Pentagono smentisce indiscrezioni di stampa su centro di spionaggio cinese a Cuba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una fonte anonima citata dal “Wall Street Journal”, Cina e Cuba avrebbero raggiunto un’intesa segreta che permetterà a Pechino di realizzare un centro per lo spionaggio elettronico sull’isola. La struttura, situata a circa 400 chilometri in linea d’aria dalla Florida, consentirebbe ai servizi d’intelligence cinesi d’intercettare comunicazioni elettroniche nella parte sud-orientale degli Stati Uniti, in un’area in cui si trovano molte basi militari Usa, e di monitorare il traffico navale nella zona. In cambio, secondo le fonti, la Cina si sarebbe impegnata a versare “diversi miliardi di dollari” nelle casse di Cuba, attualmente alle prese con un’acuta crisi economica. Stando al quotidiano statunitense, l'intesa, finora raggiunta solo in linea di principio, avrebbe già messo in allarme l’amministrazione del presidente Joe Biden, che considera la Cina il più accreditato avversario militare ed economico degli Stati Uniti nel mondo. Fonti governative contattate dal “Wsj” considerano “convincenti” le informazioni d’intelligence sull’accordo tra Pechino e L’Avana e ritengono che il centro di spionaggio consentirebbe alla Cina d’intercettare diversi tipi di comunicazioni all’interno degli Usa, tra cui email, telefonate e trasmissioni satellitari. Non è chiaro se l’amministrazione sia in grado di bloccare la realizzazione della struttura, né quali siano gli strumenti a disposizione per far deragliare l’intesa. (segue) (Was)