Usa: Pentagono smentisce indiscrezioni di stampa su centro di spionaggio cinese a Cuba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a un simile dilemma gli Stati Uniti si trovarono nel 1962, ai tempi della crisi dei missili di Cuba, quando Washington arrivò a un passo dalla guerra nucleare con l’Unione sovietica dopo aver scoperto che sull’isola erano in corso lavori per l’installazione di siti missilistici. La notizia dell’accordo arriva in un momento di forte tensione nelle relazioni tra Usa e Cina, in particolare dopo che all’inizio dello scorso febbraio un pallone-spia di fabbricazione cinese è stato intercettato e abbattuto sui cieli degli Stati Uniti. Nelle ultime settimane, tuttavia, si era assistito a diversi tentativi di avviare un disgelo tra le parti, come dichiarato esplicitamente da Biden lo scorso maggio al termine della riunione del G7 di Hiroshima, in Giappone. Il mese scorso il direttore della Cia, William Burns, è stato in missione segreta a Pechino, mentre il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan ha incontrato alti funzionari cinesi a Vienna nei giorni scorsi. Il segretario di Stato Antony Blinken è inoltre atteso in Cina nelle prossime settimane, dove dovrebbe incontrare il presidente Xi Jinping per riattivare una linea di comunicazione diretta tra i vertici delle due superpotenze, come concordato dai leader in occasione del vertice G20 del novembre 2022 a Bali, in Indonesia. (Was)