Emirati: ministro Industria, visione comune con l’Ue sulla transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver affermato con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, una comunione di intenti sulla transizione energetica, il ministro dell’Industria e della Tecnologia avanzata degli Emirati Arabi Uniti, Sultan bin Ahmed al Jaber, ha sottolineato l’importanza di eliminare progressivamente i combustibili fossili, aumentando parallelamente il ricorso a fonti di energia rinnovabili. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Al Jaber, infatti, si trova in visita ufficiale a Bonn, per partecipare alla Conferenza sul cambiamento climatico che terminerà il prossimo 15 giugno. Il 7 giugno scorso, inoltre, il ministro dell’Industria emiratino aveva incontrato presso la sede della Commissione europea a Bruxelles, Ursula von der Leyen, con la quale ha sottolineato che l’Ue e gli Emirati hanno una “visione comune” della transizione energetica, da attuarsi mediante investimenti crescenti nel settore delle energie rinnovabili, garantendo al contempo che “nessuno sia lasciato indietro” e che siano tutelate “sicurezza energetica, accessibilità e costi contenuti”. “L’Europa e l’Unione europea stanno già svolgendo un ruolo guida nell’azione climatica”, ha precisato Al Jaber, “e saranno un partner essenziale e affidabile alla conferenza Cop28” sul clima, che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre di quest’anno. Del resto, ha aggiunto, “non possiamo raggiungere gli obiettivi comuni senza cooperare dando vita a uno sforzo collettivo”. Inoltre, ieri, alla Conferenza sul cambiamento climatico a Bonn, il ministro emiratino ha osservato che “la transizione non deve solo realizzare l’obiettio di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, ma deve rappresentare una soluzione equa e inclusiva che coinvolga tutti i Paesi e e le regioni”. (Res)