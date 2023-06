Sud-est asiatico: Asean condurrà prima esercitazione navale congiunta nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) effettuerà la sua prima esercitazione navale congiunta nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha annunciato l'Indonesia, che regge la presidenza dell'organizzazione. La decisione è stata assunta durante un incontro dei vertici militari dei 1' Paesi membri dell'Associazione in Indonesia, e sarà proprio quest'ultima a ospitare l'esercitazione nel Mar Settentrionale di Natuna, un'area del Mar Cinese Meridionale teatro di una disputa territoriale tra la stessa Indonesia e la Cina. Il capo delle forze armate indonesiane, ammiraglio Yudo Margono, ha dichiarato all'agenzia di stampa locale "Antara" che la manovra navale verrà effettuata nel mese di settembre, e non includerà alcuna simulazione di operazioni di combattimento. Lo scopo dell'iniziativa, ha aggiunto l'ufficiale, è di rafforzare "la centralità dell'Asean". Un portavoce delle forze armate indonesiane, Julius Widjojono, ha dichiarato che l'esercitazione è legata "all'alto rischio di disastri in Asia, specialmente nel Sud-est asiatico". (segue) (Fim)