Sud-est asiatico: Asean condurrà prima esercitazione navale congiunta nel Mar Cinese Meridionale (2)

- Proprio ieri si è conclusa in Indonesia l'esercitazione navale multilaterale "Komodo", una manovra "non bellica" tesa a "rafforzare le relazioni tra le marine" dei 36 Paesi partecipanti. All'esercitazione, coincisa con un frangente di forte tensione tra Stati Uniti e Cina nello Stretto di Taiwan, hanno preso parte unità navali delle due maggiori potenze mondiali e di altri Paesi quali Regno Unito, Giappone, Russia e Corea del Sud. La marina militare cinese, in particolare, ha inviato il cacciatorpediniere Zhanjiang e la fregata Xuchang, entrambe equipaggiate con missili guidati. Quella che si è conclusa ieri è la quarta edizione dell'esercitazione "Komodo", inaugurata dall'Indonesia nel 2014. (segue) (Fim)