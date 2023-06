Libia: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Usa accolgono impegno Unsmil su accordo politico per elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambasciate di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti hanno accolto con favore l’impegno della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) a portare avanti il lavoro con tutti gli attori e le istituzioni per assicurare l’accordo politico necessario per arrivare alle elezioni e garantire equità di condizioni a tutti i candidati. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata dalle sedi diplomatiche, che riconoscono gli sforzi del Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali in Libia 6+6, che ha votato all'unanimità a favore delle leggi secondo le quali si terranno le elezioni nel Paese. (Res)