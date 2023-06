Usa: Casa Bianca, coordinatore per risposta alla pandemia terminerà il suo incarico il 15 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore della Casa Bianca per la risposta alla pandemia di Covid-19, Ashish Jha, terminerà il suo incarico il prossimo 15 giugno. Lo ha confermato in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, un mese dopo il termine dello stato di emergenza sanitaria pubblica legato alla pandemia, lo scorso 11 maggio. “Le azioni che la mia amministrazione ha avviato per rispondere a questa sfida hanno consentito di salvare la vita a milioni di cittadini”, ha detto Biden. (Was)