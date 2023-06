Ucraina: "Cnn", Kiev ha subito perdite "significative" nella controffensiva a Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine hanno incontrato una "strenua resistenza" da parte delle forze russe e hanno subito perdite "significative" di uomini e mezzi pesanti, nel corso dei primi giorni della vasta controffensiva intrapresa da Kiev nella regione di Zaporizhzhia. Lo ammettono due "alti funzionari statunitensi anonimi" citati dall'emittente televisiva "Cnn". Secondo i funzionari, le forze ucraine sono riuscite a conquistare alcune posizioni russe sui fianchi di Bakhmut, la città nella regione di Donetsk oggetto di una sanguinosa battaglia proseguita per circa un anno, e conquistata solo di recente dal gruppo paramilitare russo Wagner. E' però più a sud, a Zaporizhzhia, che l'esercito ucraino ha sferrato, dopo mesi di anticipazioni, una vasta controffensiva tesa a riconquistare i territori occupati dalla Russia, e possibilmente a isolare la Crimea. Anche se Kiev non ha ammesso ufficialmente che le ostilità degli ultimi giorni siano effettivamente parte della tanto discussa offensiva primaverile, l'intensità degli scontri e i video che testimoniano l'impiego sul campo di moderni mezzi occidentali - inclusi carri armati di fabbricazione tedesca Leopard - lasciano pochi dubbi in proposito. Come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, però, sfondare le molteplici linee difensive allestite dai russi nei mesi scorsi non è un'impresa facile. (segue) (Was)