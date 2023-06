Ucraina: "Cnn", Kiev ha subito perdite "significative" nella controffensiva a Zaporizhzhia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la "Cnn", i reparti delle forze armate russe, armati di "missili anticarro, lanciagranate e mortai", hanno montato una resistenza accanita, e grazie anche a campi minati e al supporto dell'artiglieria hanno "inflitto un costo pesante ai veicoli corazzati ucraini". Secondo i funzionari citati dall'emittente televisiva, gli Stati Uniti avrebbero già preventivato perdite ingenti di uomini e sistemi d'arma di fabbricazione occidentale da parte ucraina, e non ritengono che tali perdite avranno un impatto determinante sulla prosecuzione della controffensiva. Questa settimana la viceministra della Difesa ucraina, Hamma Maliar, ha confermato che un'offensiva delle forze ucraine "è in corso in molteplici direzioni", e che Kiev si ritiene "soddisfatta di ogni metro (riconquistato)". (Was)