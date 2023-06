Usa: repubblicani e democratici reagiscono all'incriminazione di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i Democratici, invece, l'incriminazione di Trump è la dimostrazione che negli Stati Uniti "nessuno è al di sopra della legge", come dichiarato dal deputato Adam Schiff: "L'apparente incriminazione di Trump con molteplici capi d'imputazione (...) è una ulteriore affermazione dello stato di diritto", ha scritto il deputato californiano, protagonista negli scorsi anni delle indagini sulla presunta collusione tra Trump e la Russia ("Russiagate"). La deputata progressista Rashida Tlaib ha commentato con soddisfazione la notizia dell'incriminazione: "Il presidente posto due volte in stato di accusa, ora è due volte incriminato", ha scritto Tlaib. Un altro deputato democratico, Jerry Nadler, ha scritto che Trump "se la vedrà con le corti giudiziarie, a Miami e Manhattan e pure ad Atlanta, se necessario". (segue) (Was)