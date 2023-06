Usa-Cina: "Politico", Blinken pianifica visita a Pechino la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken sta pianificando una visita ufficiale a Pechino che potrebbe intraprendere già la prossima settimana, e che sarà segnata da colloqui con alti funzionari cinesi. Lo anticipa il sito web d'informazione "Politico", secondo cui Blinken potrebbe volare in Cina al termine del suo viaggio ufficiale in Medio Oriente. Questa settimana il segretario di Stato si trova infatti in Arabia Saudita per una fitta agenda di impegni ufficiali, incluso in incontro con rappresentanti dei Paesi impegnati nella lotta contro lo Stato islamico. Il portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel, ha dichiarato che al momento il dipartimento "non ha alcun viaggio da annunciare per il segretario". Se si concretizzerà, la visita sarà la prima da parte di un funzionario statunitense di livello ministeriale in Cina dall'inizio dell'amministrazione Biden, nel 2021. L'ultima visita in Cina di un segretario di Stato Usa è stata intrapresa da Mike Pompeo nel 2018. (Was)