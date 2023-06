Cambogia-Vietnam: inaugurati lavori autostrada transfrontaliera finanziata dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cambogia ha intrapreso questa settimana i lavori di costruzione di una autostrada transfrontaliera che collegherà la capitale del Paese, Phnom Penh, alla cittadina vietnamita di confine di Bavet. Il progetto, finanziato dalla Cina, conferma la crescente influenza economica di Pechino nell'area. Gli accordi sottoscritti da Phnom Penh prevedono infatti che la compagnia di Stato cinese China Road and Bridge Corp. acquisisca i diritti di gestione dell'infrastruttura per un periodo di 50 anni dopo il completamento del progetto, il cui costo è stimato in 1,37 miliardi di dollari. "La nuova autostrada porterà grandi benefici al popolo cambogiano, ha dichiarato il premier Hun Sen, che mercoledì ha partecipato personalmente a una cerimonia inaugurale nella provincia di Kandal in compagnia dell'ambasciatore cinese Wang Wentian. L'autostrada, della lunghezza di 135 chilometri, dovrebbe essere completata nel 2027. Il governo vietnamita sta costruendo a sua volta un'autostrada dalla capitale commerciale di Ho Chi Minh City sino a Moc Bai, confinante con Bavet. Se i lavori procederanno secondo programma, i due progetti consentiranno di collegare direttamente Ho CHi Minh City e Phnom Penh, aumentando il flusso terrestre di merci e turisti.(Cip)