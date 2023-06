Cina: Biden, iniziativa della Via della seta è un “programma di confisca”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa cinese della Via della seta rappresenta un “programma di confisca senza alcuno sbocco” per i Paesi del Sud globale, e “non andrà lontano”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca insieme al primo ministro britannico, Rishi Sunak. “Stiamo lavorando insieme ai nostri alleati per creare vere opportunità per il Sud globale e per i Paesi in via di sviluppo”, ha detto. (Was)