Governo: deputato Usa Jimmy Panetta, la premier Meloni ha superato le aspettative

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha “superato le aspettative” degli osservatori statunitensi durante i primi mesi del suo governo. Il deputato democratico Jimmy Panetta, italoamericano della California, ha fatto riferimento al governo italiano durante un evento organizzato a Washington dalla Niaf, la National Italian American Foundation, affermando che i rappresentanti al Congresso sono rimasti “colpiti” dai temi che la premier ha portato avanti con la sua agenda. In particolar modo, ha spiegato, per quanto riguarda “il sostegno all’Ucraina” e la volontà di non rinnovare l’iniziativa cinese della Via della seta, firmata dal governo di Giuseppe Conte e in scadenza alla fine di quest’anno. Su quest’ultimo punto, è opportuno precisare che il governo italiano non ha ancora preso una decisione definitiva in merito ad un possibile rinnovo, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. (Was)