Governo: Conte, non invidio Meloni, il 17 in piazza per esprimere disagio sociale

- “Non invidio proprio nulla” al presidente del Consiglio Meloni. “E non la invidio anche perché il giorno 17 ci ritroveremo tutti in piazza a Roma per esprimere il disagio sociale di intere fasce della popolazione che rimangono invisibili per questo governo che non si sta preoccupando minimamente del disagio sociale ed economico diffuso”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di “Dritto e rovescio”, su Rete 4. “Alla fine della manifestazione – ha proseguito – parleranno persone comuni che si trovano in questa condizione mentre lo Stato si volge dall'altra parte, si preoccupa di calpestare e cancellare la consulenza qualificata dei giudici contabili”. (Rin)