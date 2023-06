Malpensa: Fontana, parere negativo su Via masterplan grave in forma e contenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Commissione Tecnica per la Verifica dell’impatto ambientale (Via) del ministero dell'Ambiente, che di fatto da parere negativo sul Masterplan di Malpensa, “è grave nella forma e nel contenuto”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana evidenziando che “non tiene conto del lungo, certosino lavoro svolto dall’istituzione regionale di concerto e in accordo con i Comuni dell'area e le altre istituzioni coinvolte per offrire una soluzione positiva alle esigenze di sviluppo dell'aeroporto, sancita poi nel protocollo d'intesa firmato da tutti i soggetti. Va, quindi, contro i principi di leale collaborazione istituzionale e vanifica il lavoro svolto dagli enti territoriali”. “È grave poi - prosegue - perché impedisce di fatto lo sviluppo delle attività aeroportuali, in particolare la Cargo City prevista da Sea, che non potrà espandersi al di fuori dell'attuale sedime. Viene cosi inferto l'ennesimo, grave colpo al sistema economico legato al comparto aereo della Lombardia e del Nord Italia e impedite condizioni competitive equilibrate necessarie allo sviluppo di Malpensa e del suo territorio”. “Sorprende - conclude Fontana - che una decisione di tale gravità arrivi in un momento in cui lo stesso governo nazionale è impegnato a coniugare sviluppo economico e crescita sostenibile, lo stesso sforzo che è stato compiuto dalle istituzioni lombarde che hanno siglato il protocollo d'intesa sul Masterplan di Malpensa”. (Com)