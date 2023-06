Usa-Regno Unito: Biden e Sunak annunciano nuova partnership economica, focus su sicurezza e tecnologie emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protezione delle tecnologie critiche ed emergenti, la sicurezza economica e delle catene di approvvigionamento, la transizione digitale ed energetica e la cooperazione nel campo della difesa. Sono questi i pilastri della Dichiarazione atlantica, annunciata oggi nel quadro della visita a Washington del primo ministro britannico, Rishi Sunak. L’iniziativa, annunciata durante una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca a cui ha partecipato anche il presidente Usa, Joe Biden, è tesa a rafforzare la partnership economica tra i due Paesi alla luce delle più importanti sfide sul piano globale. In una nota, la presidenza Usa ha spiegato che la dichiarazione consentirà di “costruire catene di approvvigionamento resilienti, sicure e diversificate, riducendo la dipendenza strategica dall’estero e promuovendo al contempo lo sviluppo delle tecnologie emergenti”. Su quest’ultimo punto, entrambi i leader hanno sottolineato la necessità di garantire che lo sviluppo delle nuove tecnologie (soprattutto l’intelligenza artificiale) avvenga in totale sicurezza, in modo da sfruttarne le opportunità senza danneggiare le società e i cittadini. (segue) (Was)