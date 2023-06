Usa-Regno Unito: Biden e Sunak annunciano nuova partnership economica, focus su sicurezza e tecnologie emergenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dichiarazione fa anche riferimento all’aspetto della regolamentazione, che dovrebbe “riflettere uno scenario geostrategico in costante cambiamento”. I due Paesi si sono impegnati ad aggiornare la regolamentazione e gli strumenti a disposizione per proteggere le tecnologie e le catene di approvvigionamento strategiche, per impedire che arrivino in possesso di nazioni straniere che “non condividono i valori di libertà e democrazia alla base della nostra agenda”. Le misure previste dal documento, in questo caso, includono la protezione della proprietà intellettuale, la flessibilità e il coordinamento dei controlli sulle esportazioni, l’aggiornamento dei rispettivi modelli per l’emissione di sanzioni internazionali e la riduzione delle vulnerabilità che attualmente caratterizzano le catene di approvvigionamento più strategiche. La Dichiarazione prevede anche un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento nel quadro della transizione energetica e digitale, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, il cui sviluppo dovrà avvenire “in totale sicurezza e con responsabilità”. (Was)