Cuba: governo, nessun accordo con la Cina per base militare sull'isola

- Il viceministro degli Esteri di Cuba, Carlos Fernández de Cossío ha smentito la notizia diffusa dal “Wall Street Journal” circa un presunto accordo tra i governi di L’Avana e Pechino per stabilire in territorio cubano una base militare cinese per intercettare le comunicazioni negli Stati Uniti. Cuba rifiuta la presenza militare straniera nella regione latinoamericana e caraibica ed è firmataria di accordi internazionali in materia, ha affermato il viceministro, parlando alla stampa. L'articolo pubblicato dal “Wall Street Journal” è "del tutto mendace e infondato”, ha aggiunto. (Mec)