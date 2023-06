Usa: documenti Mar-a-lago, Trump accusato formalmente dal dipartimento della Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accusato formalmente dal dipartimento della Giustizia nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. Lo ha confermato lui stesso in un messaggio pubblicato sui suoi profili social, aggiungendo che dovrà comparire in tribunale a Miami martedì prossimo alle ore 15 locali (le 21 in Italia). Le indagini sono state coordinate dallo staff del consigliere speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia, e da due gran giurì basati a Washington e in Florida. (Was)