Usa: documenti Mar-a-Lago, Trump annuncia di essere stato incriminato dalle autorità federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di essere stato formalmente incriminato dalle autorità federali in relazione alla vicenda dei documenti presidenziali riservati trasportati nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, al termine del suo mandato alla Casa Bianca. In un messaggio pubblicato sul social media Truth, l'ex presidente ha riferito che i suoi legali sono stati informati dell'incriminazione, e ha aggiunto che martedì 13 marzo dovrà comparire di fronte a una corte federale a Miami. "Non avrei mai ritenuto possibile che una cosa simile potesse accadere a un ex presidente degli Stati Uniti, che ha ricevuto ben più voti di qualunque altro presidente nella storia del nostro Paese e che al momento è di gran lunga in vantaggio rispetto a qualunque altro candidato democratico o repubblicano nei sondaggi per le elezioni presidenziali 2024. Sono un uomo innocente!" ha scritto l'ex presidente. "Questo è un giorno buio per gli Stati Uniti d'America. Siamo un Paese in grave e rapido declino, ma assieme renderemo di nuovo grande l'America!", ha concluso Trump, tornando a citare il suo noto slogan elettorale. (segue) (Was)