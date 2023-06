Usa: documenti Mar-a-Lago, Trump annuncia di essere stato incriminato dalle autorità federali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incriminazione di Trump per reati federali, che per il momento non è stata ancora annunciata dal dipartimento di Giustizia, costituisce effettivamente una circostanza senza precedenti nella storia degli Stati Uniti. Secondo indiscrezioni dell'emittente televisiva "Abc News", su Trump pendono almeno sette capi d'imputazione, alcuni dei quali esulerebbero dall'ambito del mandato di indagine, come quello di falsa testimonianza. La notizia dell'incriminazione, per quanto straordinaria, era stata già anticipata dai media, che nei giorni scorsi avevano riferito la conclusione delle indagini dal procuratore speciale Jack Smith, nominato lo scorso novembre dal procuratore generale Merrick Garland. Un segnale della probabile incriminazione di Trump era giunto all'inizio di questa settimana, quando gli avvocati dell'ex presidente Usa avevano incontrato funzionari del dipartimento di Giustizia e lo stesso Smith. La vicenda dei documenti presidenziali presenta tuttora diverse incognite: dopo l'uscita di Trump dalla Casa Bianca, all'inizio del 2021, gli Archivi nazionali hanno trascorso mesi a negoziare la restituzione di una serie di documenti ufficiali che l'ex presidente aveva portato con sé nella propria residenza privata. (segue) (Was)