Usa: documenti Mar-a-Lago, Trump annuncia di essere stato incriminato dalle autorità federali (3)

- Lo scorso anno Trump e i suoi collaboratori avevano riconsegnato parte dei documenti, inclusi circa 200 documenti riservati; il caso è giunto però a una svolta drammatica lo scorso agosto, quando il Federal Bureau of Investigation ha effettuato a sorpresa una perquisizione in forze di Mar-a-Lago, prelevando un centinaio di documenti ancora in possesso di Trump. Sin dal principio, la perquisizione dell'Fbi aveva chiarito per diversi esperti l'intenzione del dipartimento di Giustizia di procedere all'incriminazione dell'ex presidente sulla base di una presunta violazione dell'Espionage Act, e forse per il reato di intralcio alla giustizia. Nei mesi scorsi la stampa Usa ha diffuso diverse indiscrezioni in merito al contenuto dei documenti sequestrati dall'Fbi, sostenendo che tra essi figurassero anche informazioni sensibili in merito ai programmi nucleari di Iran e Cina. Trump ha sempre proclamato la propria innocenza, affermando di non aver mai interrotto l'interlocuzione con gli Archivi nazionali in merito alla restituzione dei documenti, e di averli comunque personalmente declassificati prima della fine del suo mandato: quand'anche tale affermazione rispondesse al vero, c'è disaccordo tra i giuristi statunitensi se tale condotta rientri o meno nei limiti dei poteri attribuiti alla carica presidenziale. (Was)