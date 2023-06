Pnrr: Meloni, il tema non è chi spende i soldi ma spenderli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il braccio di ferro tra il presidente della Regione Puglia Emiliano e il ministro Fitto sui fondi di Coesione “voglio dire che, su questi temi, non c’è da fare un braccio di ferro, perché il tema non è chi spende i soldi ma spenderli, e mi pare che sia un problema che abbiamo tutti quanti, su cui bisogna cercare delle soluzioni condivise piuttosto che farne una questione di principio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al suo arrivo alla masseria Li Reni a Manduria. (Rin)