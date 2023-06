© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho avuto tantissima solidarietà da tanti, in particolare dopo questo provvedimento, ma la Schlein non l'ho ancora sentita, ma non credo che questo sia un dato politico”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di “Dritto e rovescio”, su Rete 4, a proposito dell'archiviazione dell'inchiesta Covid. (Rin)